تركيا تطلب إقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب واجتماع طارىء للناتو

اسطنبول- حضت تركيا الجمعة المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن “المجموعة الدولية يجب أن تتخذ اجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي” في منطقة إدلب حيث قتل نحو 33 جنديا تركيا الخميس في قصف نسب الى قوات النظام السوري.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى السفراء لبحث الأزمة السورية بعد مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في غارة جوية نسبت مسؤوليتها الى قوات النظام السوري.

وقال الحلف في بيان ان “مجلس حلف الأطلسي الذي يضم سفراء كل الدول الأعضاء الـ29 سيجتمع الجمعة في 28 شباط/فبراير بطلب من تركيا لاجراء مشاورات بموجب المادة 4 من اتفاقية واشنطن التأسيسية، حول الوضع في سوريا”.

بموجب المادة 4 يحق لأي عضو في الحلف طلب محادثات حين يرى تهديدا “لوحدة وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي أو الأمني”. (أ ف ب)