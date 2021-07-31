تركيا تعلن 4 ولايات مناطق منكوبة

عمان– أعلنت تركيا، اليوم السبت، أربع ولايات في البلاد باعتبارها مناطق منكوبة، جراء الحرائق التي اندلعت في غابات تلك الولايات خلال الاسبوع الحالي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر “أعلن أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة مناطق منكوبة”، مؤكدا أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب، وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وحتى مساء أمس الجمعة، أسفرت تلك الحرائق عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.-(بترا)