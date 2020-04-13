تركيا تُدرج معالم طبيعية في البحر الأسود إلى قائمة محميّاتها

غيراسون- أدرجت تركيا معالم طبيعية في 8 ولايات بمنطقة البحر الأسود، في قائمة المحميّات الرسمية.

وشملت المعالم الطبيعية بحيرات، وشلالات، وكهوف، وغابات واقعة في ولايات أرتفين، وغيراسون، وغوموشهانه، وأوردو، وريزة، وطرابزون، وبايبورت وصامصون، شمال وشمال شرقي تركيا.

الخطوة التي قامت بها رئاسة إدارة التنمية الإقليمية شرقي البحر الأسود، تندرج ضمن إطار مشروع لتنمية المنطقة.

وبلغ إجمالي عدد المعالم الطبيعية التي تم إدراجها ضمن المحميّات الطبيعية، 496 معلماً في 8 ولايات تركية.

وبهذا يمكن الوصول إلى الإحداثيات، والصور والمعلومات الأخرى الخاصة بالمعالم المذكورة، عبر الموقع الإلكتروني ” www.karadeniz.gov.tr”.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس إدارة التنمية الإقليمية شرقي البحر الأسود، يوسف منغي، إن أول شيء يخطر على البال عند الحديث عن منطقة البحر الأسود التركية، هي الخضار والمعالم الطبيعية.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المعالم الطبيعية في المنطقة، وإتاحتها للزوّار، حيث تم إدراجها ضمن قائمة المحميّات الرسمية في تركيا.-(الأناضول)