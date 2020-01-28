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تركيا: خطة ترامب ولدت ميتة والقدس خط أحمر

منذ 22 دقيقة

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عمان – قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، إن خطة السلام المزعومة للولايات المتحدة الأميركية “وُلدت ميتة”.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن اوغلو قوله في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن “هذه الصفقة هي خطة تهدف إلى قتل حل الدولتين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية”.
وقال، إنه لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال، وأن القدس خطنا الأحمر، مضيفاً “لن نسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل، وسنقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأكد وزير الخارجية التركي “سنكون دائماً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنواصل العمل من أجل فلسطين المستقلة، ولن ندعم أي خطة ترفضها فلسطين، لا يمكن للسلام أن يأتي إلى الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال”.-(بترا)

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