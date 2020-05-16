تركيا: على العالم وقف تخريب إسرائيل الهمجي

أنقرة- شدد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن على “ضرورة توقف إسرائيل الفوري عن أعمالها غير القانونية، وعلى العالم وقف هذا التخريب الهمجي الحديث”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول التركي، مساء الجمعة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

وأضاف قالن قائلا “سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة”.

وأردف متحدث الرئاسة قائلا “لذلك يتعين على إسرائيل التوقف عن هذه الأعمال غير القانونية، وعلى العالم أن يوقف هذا التخريب الهمجي الحديث”.

ولفت إلى أن “تركيا وكل من لديه ضمير، سيواصلون وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني”.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.-(الأناضول)