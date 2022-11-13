تركيا.. قتلى وجرحى في انفجار بمنطقة تقسيم (فيديو)

شهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الأحد، وقوع انفجار في شارع الاستقلال، قرب ميدان تقسيم الشهير، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، خلف ستةقتلى و53 جريحا.

وكتب حاكم اسطنبول، علي يرليكايا، على موقع تويتر، أن الانفجار وقع حوالي الساعة 4:20 مساءً (13:20 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تتضح بعد أسباب الانفجار.

وأظهر مقطع مصور نُشر على الإنترنت ألسنة لهب تتفجر وصوتا مدويًا، بينما استدار المارة وهربوا بعيدًا.

وأظهرت لقطات أخرى سيارات إسعاف وسيارات إطفاء والشرطة في مكان الحادث، فيما قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق.