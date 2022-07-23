تركيا واليونان.. أزمة مزمنة تهدد بالانفجار

تقرير خاص – (أحوال تركية) 18/7/2022



استحوذت العراقيل التي وضعتها تركيا ضد عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، وهجومها المحدود في العراق، وهجومها المحتمل في سورية، على الاهتمام الدولي. لكن الأهم من ذلك، والذي يمضي تحت الرادار، هو التوتر الدبلوماسي المتزايد بين تركيا واليونان، وهو آفة مزمنة تهدد بالانفجار.

بالنظر إلى الوضع الداخلي لتركيا والغزو الروسي لأوكرانيا، يجب أن تكون الولايات المتحدة حذرة. إذ يمكن أن يستفيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الإلهاء الدولي وشن حرب خاطفة ومفاجئة من أجل تعزيز شعبيته، وهو صراع سيكون من شأنه أن يضعف تماسك الناتو ويهدد الحلف. ولذلك، يجب على واشنطن أن تتحرك الآن لحل التجسيد الحالي لهذا النزاع طويل الأمد في البحر المتوسط.

هيمن رجب طيب أردوغان على السياسة التركية منذ العام 2001، عندما فاز “حزب العدالة والتنمية” الذي يتزعمه لأول مرة بأغلبية الثلثين في البرلمان. وعلى الرغم من حظر عمل أردوغان في السياسة التركية بسبب التحريض ضد العلمانية، فإن رئيس وزرائه -وسلفه الرئاسي لاحقا، عبد الله غول، كان حتى منتصف العام 2010 على الأقل، بديلاً له من الناحية الوظيفية.

ربما يكون أردوغان قد كبح ميوله الإسلامية وتأكيد حضوره الدولي إلى أن عزز سلطته في 2014-2016. ومع ذلك، يشير انفصال تركيا عن الولايات المتحدة بشأن غزو الأخيرة للعراق، وعداء تركيا المتزايد تجاه إسرائيل، إلى وجود شقاق أعمق بين واشنطن وأنقرة.

سعى أردوغان باستمرار إلى لعب دور إقليمي أكبر من خلال الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، والذي بلغ ذروته مع المشاركة في أسطول غزة -في محاولة مكشوفة للحث على مواجهة مع إسرائيل- وكان أردوغان يأمل في وضع نفسه كزعيم روحي للعالم الإسلامي.

غير أن الربيع العربي غيّر التوازن الإقليمي. ولم يعد يمكن لأي قوة أن تتظاهر بأن “القضية الفلسطينية” ما تزال تحدد السياسة الإقليمية. ودفعت الحروب الأهلية في ليبيا وسورية وما تلاها من صعود تنظيم “داعش”، الإسلاموية إلى الواجهة مرة أخرى، في حين أظهر التوسع الإيراني في العراق وسورية ولبنان أهمية المنافسة التقليدية للتحالف، بدلاً من التنافس الديني.

كان رد تركيا هو شحذ تحولها بعيدًا عن الولايات المتحدة والمراوحة بين سياسات محبة للروس وسياسة معادية لروسيا. وأثارت دوامة بلاد الشام التي بدأت في سورية وانفجرت في العراق مخاوف تركيا من انتقام الأكراد.

وحتى قبل ذلك، دفع الوجود الروسي في سورية تركيا إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية، ودعم العناصر الإسلامية في المعارضة السورية وتدمير طائرة Su-24 روسية كانت قد انتهكت المجال الجوي التركي لفترة وجيزة.

ولكن، بعد ذلك بعامين، وافقت تركيا على شراء أنظمة صواريخ “أس-400” المضادة للطائرات من روسيا، والتي دفعت في العام 2019 إلى إخراجها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 في الغرب والولايات المتحدة.

بشكل عام، فرضت تركيا نفسها عسكريًا منذ العام 2016، وتدخلت بشكل مباشر في كل من سورية وليبيا. وأشارت الإجراءات التركية خلال حرب أوكرانيا إلى رغبة أنقرة في العودة إلى الحظيرة الغربية.

ومع ذلك، فإن مقاومة تركيا للعضوية السويدية والفنلندية في الناتو كانت حيلة لانتزاع تنازلات من واشنطن: إذا أعادت إدارة بايدن تركيا إلى برنامج طائرات F-35 ووافقت على بيع طائرات F-16، على أمل أن يلين أردوغان موقفه.

لكن شراء الرضوخ التركي ليس طريقة لضمان شراكة إستراتيجية طويلة الأمد. وفي الواقع، يمهد أردوغان الأساس لحدوث مواجهة أخرى يونانية تركية. والنقطة المحورية، مرة أخرى، هي قبرص. ترتبط اليونان وقبرص بعلاقات عرقية ولغوية وتاريخ سياسي ومصالح استراتيجية. وإذا “غزت” جزيرة كريت بحر إيجه، فإن قبرص توفر لليونان نقطة ضغط ضد أي قوة من الأناضول أو الشرق الأدنى يكون من شأنها أن تهددها. وتحتفظ اليونان بقوة عسكرية صغيرة في قبرص، وهي مورد للحرس الوطني القبرصي الصغير، وشريك تجاري قبرصي حاسم. وقد خسر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان الأرضية في جميع المدن الرئيسية تقريبًا في الانتخابات المحلية للعام 2019. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2023، قد يسعى أردوغان إلى تشتيت الانتباه المحلي بأزمة سياسية خارجية كبيرة، مثل المواجهة مع اليونان.

سوف تستخدم روسيا كل أداة تحت تصرفها للتحريض على مواجهة بين اليونان وتركيا، بما في ذلك الاستفزازات المختلطة، والمبادرات الدبلوماسية، والتدريبات البحرية، وربما حتى الإعلام الكاذب.

ويتطلب منع حدوث أزمة القيام بثلاث خطوات، واحدة عسكرية واثنتان دبلوماسيتان.

أولاً، يجب على الولايات المتحدة زيادة وجودها البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط لردع التصعيد التركي ولكي تثبت لأنقرة أن أزمة التحويل لن تؤدي سوى إلى وضع مزيد من الضغوط على نظام أردوغان.

ثانيًا ، يجب على الولايات المتحدة عقد سلسلة من القمم الثنائية التركية اليونانية، على غرار “الدبلوماسية المكوكية” التي مارستها في السبعينيات بين إسرائيل وخصومها العرب، لتنسيق السياسة مع شمال قبرص والجمهورية القبرصية.

ثالثا، يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لإعادة دمج تركيا في حلف الناتو. ويجب أن يشمل ذلك بيع طائرات “إف-35″ و”إف-16” لتركيا مع التحذير إلى ضرورة أن تقدم تركيا الدعم للولايات المتحدة.