تركيا: وفاة 9 أشخاص بحريق في قسم العناية بمرضى كورونا

انقرة- أعلن وزير الصحة التركي أن حريقًا اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز التنفس الصناعي.

وكان جميع الضحايا يتلقون علاجهم في المشفى من وباء كوفيد-19.

ونُقل المصابون الآخرون الذين أصيبوا في الحريق إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة “نشعر بحزن عميق إزاء هذه الحادث المأساوي”.

سجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 17,600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19. (أ ف ب)