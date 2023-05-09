 تركيا: 1.7 مليون ناخب صوتوا بالخارج وفي المعابر

دلى مليون و763 ألفا و361 ناخبا تركيا بأصواتهم في الخارج والمعابر الحدودية، حتى اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في 14 أيار الحالي.

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى مليون و642 ألفا و721 ناخبا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها القنصليات التركية خارج البلاد، و120 ألفا و640 شخصا في البوابات الحدودية منذ 27 نيسان الماضي، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وتنتهي اليوم عملية التصويت في القنصليات بالخارج، فيما تستمر حتى 14 أيار الحالي في البوابات الحدودية.

وفي 27 نيسان الماضي، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية.

فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 أيار، لانتخاب مرشحيهم.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

(بترا)