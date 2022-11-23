تركيا: 46 إصابة جراء زلزال ضرب دوزجة

أصيب 46 شخصا جراء زلزال، ضرب ولاية دوزجة شمال غرب تركيا، بقوة 5.9 درجة، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”.

وأوضحت آفاد، في بيان، بثته وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن المصابين هم 37 من سكان دوزجة، و6 من زونغلداق، والبقية من ولايات إسطنبول وصقاريا وبولو.

وبحسب آفاد، وقع الزلزال في الساعة 04.08 فجرا بالتوقيت المحلي في قضاء “غول ياقا” بدوزجة على عمق 6.81 كيلومتر تحت سطح الأرض، وشهدت دوزجة 96 هزة ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريحات تلفزيونية أن قوات الأمن أكملت عمليات التفتيش في القرى المحيطة بموقع الزلزال، ولم ترد أنباء عن أضرار جسيمة؛ مشيرا إلى حدوث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال في بعض المناطق لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا.

وشعر سكان إسطنبول وأنقرة وبورصة وإسكي شهير وتشانكيري وزونغولداك وسكاريا بالزلزال الذي وقع على عمق نحو 7 كيلومترات تحت الأرض، وفق إدارة الطوارئ والكوارث التي ذكرت أن قوته بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، في حين أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أنه كان بقوة 6 درجات ووقع على عمق كيلومترين.

وتضررت بعض الأبنية من الزلزال كما خرج الأهالي من بيوتهم وافترشوا الشوارع وأشعلوا النيران للتدفئة بسبب البرد الشديد في الخارج.

وأعلن ولاة مدن دوزجة وسكاريا وبولو وزونغولداك عن عطلة في المدارس اليوم الأربعاء خوفا من حصول زلزال جديد.

وتقع تركيا على العديد من الصفائح التكتونية، ما يجعلها نقطة ساخنة للنشاط الزلزالي.

وأواخر تشرين الأول عام 2020 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير (غربي تركيا)، ما تسبب بمقتل العشرات وإصابة المئات وتضرر المباني السكنية.-(بترا)