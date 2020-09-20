العرب والعالمدولي

تركيا: 68 وفاة جديدة بكورونا في تركيا

منذ 28 دقيقة

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عمان- أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 68 وفاة، و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الانباء التركية “الاناضول “عن وزارة الصحة قولها، إن العدد الكلي للوفيات بالفيروس، قد ارتفع الى 7445 وفاة، فيما بلغ عدد الاصابات 301348 حالة.
وتشهد تركيا في الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في اعداد الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، الأمر الذي يثير جدلاً حاداً في البلاد حول سياسات وآليات مواجهة المرض في البلاد.
بترا

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