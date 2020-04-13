تركيب غرفتي “تعقيم رذاذي” في رئاسة الوزراء و”الإدارة المحلية” (صور)

احسان التميمي

عمان- بتوجيهات من وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري قامت كوادر بلدية الزرقاء بتركيب غرفتين تعقيم رذاذي داخل مبنى رئاسة الوزراء ووزارة الادارة المحلية .

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن فريقا فنيا من كوادر بلدية الزرقاء عمل على تصميم وانتاج غرف تعقيم رذاذي لمباني البلدية والدوائر الحكومية لمواجهة وباء كورونا .

واضاف المومني ان الغرفة صممت من اجل تعقيم الموظفين العاملين في هذه المؤسسات للوقاية من فيروس كورونا .

وبين المومني انه تم تركيب عدد من غرف التعقيم لعدد من الدوائر الحكومية لافتا الى البلدية على استعداد لبيع الغرف للمؤسسات الخاصة بسعر التكلفة مساهمة منها في مكافحة وباء كورونا ولا غاية ربحية من بيعها في هذا التوقيت .