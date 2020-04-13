آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

تركيب غرفتي “تعقيم رذاذي” في رئاسة الوزراء و”الإدارة المحلية” (صور)

منذ 55 دقيقة
تركيب غرفتي "تعقيم رذاذي" في رئاسة الوزراء و"الإدارة المحلية"

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احسان التميمي

عمان- بتوجيهات من وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري قامت كوادر بلدية الزرقاء بتركيب غرفتين تعقيم رذاذي داخل مبنى رئاسة الوزراء ووزارة الادارة المحلية .
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن فريقا فنيا من كوادر بلدية الزرقاء عمل على تصميم وانتاج غرف تعقيم رذاذي لمباني البلدية والدوائر الحكومية لمواجهة وباء كورونا .
واضاف المومني ان الغرفة صممت من اجل تعقيم الموظفين العاملين في هذه المؤسسات للوقاية من فيروس كورونا .
وبين المومني انه تم تركيب عدد من غرف التعقيم لعدد من الدوائر الحكومية لافتا الى البلدية على استعداد لبيع الغرف للمؤسسات الخاصة بسعر التكلفة مساهمة منها في مكافحة وباء كورونا ولا غاية ربحية من بيعها في هذا التوقيت .

مقالات ذات صلة

قرب رمضان يستدعي إنهاء معيقات عمل القطاع الزراعي

منذ 39 دقيقة

“المحامين” تدعو الحكومة لشمول المهنة بـ”صندوق الدعم”

منذ 40 دقيقة

“صحة الزرقاء”: نتائج فحوصات 1000 عينة عشوائية كانت سلبية

منذ 46 دقيقة
ينتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ما أثار الذعر في كل مكان، حيث يتم الإعلان عن آلاف الإصابات الجديدة، ومئات الوفيات كل يوم.

3 دول تستحوذ على نصف إصابات كورونا في العالم

منذ 48 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock