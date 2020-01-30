تركيب ماسحات حرارية في مطار العقبة لكشف “كورونا”- صور

أحمد الرواشدة

العقبة– أكد مدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة ناصر المجالي أن إدارة المطار بالتعاون مع وزارة الصحة وضعت إجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر تركيب ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة أو أي اشتباه بإصابتهم بمرض كورونا الجديد.

وأكد المجالي، أن مطار الملك الحسين الدولي يمثل مركزاً هاماً في حركة نقل الزوار والمسافرين للعقبة ويعتبر وجهة مثالية للمستثمرين العرب والأجانب والسياح والمواطنين من شتى دول العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم ( السارس(.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد اكد في تصريحات صحافية سابقة إنّ الأردنيين المتوقع قدومهم من الصين سيتم فحصهم في المطار، وإذا ثبت وجود أعراض الإصابة بفيروس الكورونا فسيتم وضعهم بالحجر الصحي. وبين أنه تم تجهيز مستشفى مستقل بسعة 75 سريراً، ضمن حرم مستشفى البشير، لعزل أي حالة يتم اكتشافها أو تسجيلها في الأردن، كما تم أيضاً تحديد الفريق الطبي المختص بتشخيص المرض

وتعتبر الأعراض الأكثر شيوعاً للإصابة بالفايروس؛ الحمى وضيق في التنفس.

[email protected]