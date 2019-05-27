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تركيب 3 ماكينات في مسلخ عمان تنتج 6 الاف طير دجاج بالساعة

منذ 3 ساعات

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الغد- رفعت أمانة عمان جودة المنتج في عملية تجهيز ذبحيات طيور الدجاج بتعزيز مسلخ الامانة بـ 3 ماكينات جديدة قدرت خطها الانتاجي في الساعة 6 الآف طير خالية من الزوائد. في وفق مدير المسلخ الدكتور شادي العثمان.

وساهمت ماكينات تجهيز الدواجن في مسلخ الامانة وكلفتها 200 الف دينار إرتات الأمانة تركيبها حفاظا على سلامة المنتج وتوفير الغذاء السليم للمستهلك في معالجة الشكاوى التي كانت ترد حول وجود بقايا فضلات واحشاء وبنسبة 100% من خلال 3 مراحل تقوم بها هذه الماكينات.

وفي سياق متصل وصل عدد ذبحيات الاغنام من بداية شهر رمضان المبارك الى ( 8892 ) ، وذبحيات العجول ( 2908 ) ، وعدد ذبحيات طيور الدواجن ( 532 ) الف طير ، فيما تم معاينة 3773 طن من اللحوم المبردة والاسماك الطازجة.

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