تركي آل الشيخ يخشى من هزيمة كبيرة امام ريال مدريد في افتتاح الليغا

أعرب ​تركي آل الشيخ​، مالك نادي ​الميريا الاسباني​ عن قلقه بشأن مواجهة فريقه ل​ريال مدريد​ في الجولة الأولى من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم

ويستهل نادي الميريا الصاعد حديثا الى الليغا الاسبانية مشواره هذا الموسم بمواجهة حامل اللقب وذلك يوم الاحد القادم في 13 من الشهر الجاري .

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية تصريحات آل الشيخ الذي قال فيها: “مشكلتنا أن فريقنا غير جاهز حتى الآن لبداية الموسم، نحن نعاني من إصابات كثيرة”.

وتحدث عن سوق الانتقالات حيث قال : “سيتم بيع 3 لاعبين وسنتعاقد مع 5 لاعبين سوبر، ويتبقى أسبوع على مواجهة ريال مدريد بالليغا، لكن سوق الانتقالات باق حتى بداية شهر سبتمبر”.

وتابع: “قانون الحد من الراتب يمثل مشكلة كبيرة ويجعل العقود صعبة بالنسبة لنا، وضعنا جيد لأننا قمنا بعمل ناجح.. كان بيع ​داروين نونيز​ نقطة تحول في ميزانية النادي”.

وعبر آل الشيخ عن خشيته من الخسارة بنتيجة كبيرة في مواجهة ريال مدريد مطالبا لاعبيه أن يحققوا نتيجة إيجابية ومعتبرا انهم اذا فازوا فسيكون بفضل الله خاصة ان المباراة ستكون امام بطل أوروبا.