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تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

منذ 28 دقيقة

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الرياض – أعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ ، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “بعد إنتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته ، أتقدم بإستقالتي من رئاسة الإتحاد العربي لكرة القدم ، متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.

وتولى آل الشيخ رئاسة الإتحاد العربي في أواخر العام 2017 ، وقرر إحياء البطولة العربية للأندية الأبطال مطلقة نسختها الجديدة بمسمى “كأس زايد” ، نسبة إلى الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وأحرز النجم الساحلي التونسي اللقب على حساب الهلال السعودي ، ثم أعلن بعدها إطلاق النسخة الثانية على اسم ملك المغرب محمد السادس.

وأضاف آل الشيخ – الذي أعلن نيته الإستقالة منذ شهور – أنه تقدم أيضاً باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون.

وكان آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة، قد اشترى إسم ورخصة نادي الأسيوطي المصري في صيف 2018 وغيّر اسمه الى بيراميدز، بعد ان كان رئيسا شرفيا للنادي الاهلي المصري. (أ ف ب)

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