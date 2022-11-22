تركي آل الشيخ يعلن عن فعاليات مجانية بسبب فوز السعودية على الارجنتين

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إتاحة منطقتي فعاليات موسم الرياض الترفيهي البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد، مجانا، وذلك بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم اليوم.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات: ” البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب”.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية حقق انتصارًا تاريخيًا على حساب الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم الثلاثاء، في أولى مواجهات الفريقين ببطولة كأس العالم 2022.

وأقيمت مباراة الأرجنتين والسعودية على استاد لوسيل في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بمنافسات مونديال قطر. وكالات