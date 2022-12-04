ترمب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأميركي

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إلى إنهاء العمل بالدستور لإلغاء انتخابات 2020 وإعادته إلى السلطة، في استمرار لإنكاره لخسارته في هذه الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد كتب ترمب في منشور شاركه على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن «احتيالاً بهذا النوع والحجم الذي حدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 يسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور».

ورداً على ذلك، انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، أمس (السبت)، تصريحات ترمب، قائلاً إنها «يجب إدانتها عالمياً».

وأضاف بيتس في بيان: «لا يمكنك أن تحب أميركا فقط عندما تفوز. الدستور الأميركي وثيقة مقدسة كفلت الحرية وسيادة القانون في بلدنا العظيم لأكثر من 200 عام. يجمع الدستور الشعب الأميركي معاً، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه أفراد هذا الشعب، ويقسم القادة المنتخبون على دعمه. إنه النصب التذكاري النهائي لجميع الأميركيين الذين ضحوا بحياتهم لهزيمة الطغاة الذين يخدمون أنفسهم ويسيئون استخدام سلطتهم ويدوسون على الحقوق الأساسية».

والشهر الماضي، أعلن ترمب رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقال الرئيس السابق في حديث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، «من أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنه يريد منع حصول بايدن على ولاية رئاسية جديدة.-(وكالات)