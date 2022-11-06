ترمب يدعو لحشد “موجة عملاقة” من الجمهوريين لدعم الحزب في الانتخابات النصفية

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم السبت، إلى حشد «موجة حمراء عملاقة» من الجمهوريين من أجل ضمان الفوز على الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترمب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية «إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة» في إشارة منه إلى لون حزبه.

وبعد حملة شرسة تمحورت حول التضخم، يظهر الجمهوريون واثقين أكثر فأكثر بفرصهم في حرمان الرئيس الديمقراطي جو بايدن من غالبيّته في الكونغرس.

وإذا تأكّدت توقّعاتهم، يبدو الملياردير الجمهوري مصمّمًا على الإفادة من هذا الزخم ليقدم رسميًّا وفي أسرع وقت ترشيحه للانتخابات الرئاسية، ربما اعتبارًا من الأسبوع الثالث من هذا الشهر.-(وكالات)