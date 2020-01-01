ترمب يقول انه لا يتوقع حربا مع ايران

واشنطن- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأميركية في العراق.

وقال ترمب في مقرّ عطلته في منتجع مارالاغو في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب مع ايران “انا لا أرى ذلك يحدث”.

وأضاف قبيل مشاركته باحتفالات العام الجديد “أنا أحبّ السلام”. وكان ترمب اتّهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأميركية، قائلا عبر تويتر، “إيران دبّرت هجوما ضد السفارة الأميركية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل”، سيدفعون ثمنا باهظا! هذا ليس تحذيرا، انه تهديد. عام سعيد. وشكر ترمب الحكومة العراقية لحماية السفارة الأمريكية في بغداد .(بترا)