“ترميم جمجمة وتحرير نخاع شوكي” .. عمليتان نادرتان في “البشير”

عمان- قال مستشار جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى البشير الدكتور حسين مفلح العبادي إن الفريق الطبي بالمستشفى اجرى عمليتين نادرتين على مستوى المنطقة والعالم باستخدام تكنولوجيا متطورة.

واوضح الدكتور العبادي في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن العمليتين اللتين تضمنتا ترميم جمجمة، وتحرير النخاع الشوكي، اجريتا باستخدام جهاز ثلاثي الابعاد المستخدم في المستشفى في جراحة العمليات الدقيقة والحساسة ومنها جراحة العمود الفقري والدماغ.

واشار إلى أن العملية الأولى هي عملية ترميم الجمجمة لسيدة تبلغ من العمر 47 عاما مصابة في التهابات في عظم الجمجمة نتيجة عمليات سابقة عملت لها خارج الاردن، واصبح العظم متفتتا، مما اضطر الفريق الطبي لإزالة جميع العظم الملتهب والمتفتت ولمدة 6 اشهر الى حين تعافي جميع العظم وكان حجم كبير من عظم الجمجمة غير موجود مما ادى الى تغير بشكلها، لافتا الى انه تقرر اجراء عملية ثلاثية الابعاد بوضع هذا الجهاز، وتم عمل تصاميم خارج الاردن وقام الفريق بتطبيق التصاميم على الجهاز واجرى العملية التي استغرقت نحو 6 ساعات، واستعادت شكلها الطبيعي ولم يبقى اثار للعملية الا مكان الجرح الذي سيغطى بالشعر، وبقيت السيدة في المستشفى لمدة 42 ساعة ومن ثم غادرت المستشفى وهي الان بصحة جيدة وتخضع فقط للمراجعة والفحوصات .

اما العملية الثانية فقد بين الدكتور العبادي، انها كانت لفتاة تبلغ من العمر 22 عاما وأم لأربعة اطفال حيث تعرضت الى حادث اثناء السباحة واصطدم راسها بجسم صلب مما تسبب بكسر في الفقرة العنقية السادسة نتج عنه شلل رباعي.

وقال العبادي: إنه تم اجراء العملية بإزالة الفقرة السادسة ووضع فقرة اصطناعية مكانها وازالة الضغط عن النخاع الشوكي وجذور العصب وتثبيت الفقرات والحمد لله استطاعت المريضة منذ اليوم الثاني ان تحس بأطرافها . واوضح ان سرعة اجراء العملية كانت بمثابة انقاذ لحياة المريضة حيث اجريت لها العملية من خلال الجهاز ، وتمكن الفريق الطبي وخلال 4 ساعات من تحرير الفقرة في النخاع الشوكي بعد حالة كسر الفقرات ، مما ادى الى استعادة المريضة الحركة في اطرافها العلوية ،وبقيت في المستشفى مدة 42 ساعة ولكن لا تزال لا تسطيع المشي وتحتاج الى مدة اطول.

وبين العبادي انه وبجهد الفريق الطبي المميز والمكون من 3 اخصائيين وبمساعدة مجموعة من المقيمين استطاعوا اجراء هذه العمليات بنجاح وتميز وهم من قاموا بهذا الانجاز والجهد المبذول في هذا النوع من العمليات .

واوضح العبادي انه ومنذ ان بدء الجهاز عمله وهم يجرون ما يقارب الفا و300 عملية سنويا من داخل وخارج المملكة.

وعن المعيقات والتحديات القسم في المستشفى، طالب العبادي باستقلالية قسم جراحة الدماغ والاعصاب خاصة بعد الجهود والانجازات التي حققها.