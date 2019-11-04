“ترمينايتور” يتصدر شباك التذاكر مطيحا بـ”جوكر”

لوس انجليس- تصدر “ترمينايتور: دارك فايت” شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع محققا 29 مليون دولار، على ما ذكرت شركة “أكزبيتور ريليشنز” المتخصصة.

إلا أن المحللين اعتبروا أن النتيجة أتت أقل من المتوقع بعدما كلف الجزء السادس من هذه السلسة الشهيرة الذي يشهد عودة ارنولد شوارزنغر وليندا هاملتون مع المخرج جيمس كامرون، 185 مليون دولار.

وتحاول ليندا هاملتون في الفيلم وهو من انتاج “باراماونت” حماية فتاة من “ترمينايتور” قاتل آت من المستقبل.

وقد يكون الفيلم تأثر بمنافسة مباشرة من “جوكر” الذي حقق في أسبوعه الخامس 13,9 مليون دولار وحل ثانيا. ويقوم يواكين فينيكس بدور عدو باتمان اللدود في هذا الفيلم وهو من انتاج “وارنر براذرز”.

وتراجع فيلم “ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل” من إنتاج “ديزني” وبطولة أنجلينا جولي إلى المركز الثالث محققا 12,2 مليون دولار. وتشارك في بطولة الفيلم أيضا الممثلة الأميركية ميشال بفايفر.

وحل في المرتبة الرابعة “هارييت” حول قصة هارييت تومبان وتحررها من العبودية وعملها للمساعدة على اعتاق آخرين وقد حصد 12 مليون دولار في اسبوعه الأول.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم التحريك “ذي آدامز فاميلي” المستوحى من اجواء هالوين من إنتاج “يونايتد آرتستس” الذي جمع 8,5 ملايين دولار. وهو يتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضا.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6- “زومبيلاند: دابل تاب” (7,4 ملايين دولار)

7 – “كاونتداون” (5,9 ملايين دولار)

8 – “بلاك أند بلو” (4,1 ملايين دولار)

9 – “ماذرليس بروكلين”(3,7 مليون دولار)

10 – “أركتيك دوغ” (3,1 ملايين دولار).

(أ ف ب)