ترهل بالرعاية الصحية يهدد حياة مسنة في مستشفى البشير

غادة الشيخ

عمّان- ترقد سيدة تسعينية منذ يوم الثلاثاء الماضي، على سرير في مستشفى البشيرالحكومي في عمان، تأمل من خلاله أن يكون سبيلاً لشفائها من جهة، ومن أن يكون نقطة نهاية لسلسلة المعاناة التي تعرضت لها منذ ذلك اليوم من أجل الحصول على أبسط حقوقها في العلاج.

وتعود قصة هذه السيدة وفق ما روته حفيدتها هيا جودة لـ”الغد”، أنها تعيش في واحدة من العمارات المحجورة في إحدى أحياء عمًان، بسبب وجود إصابة بفيروس كورونا لدى أحد سكان العمارة، وفي ظهر يوم الثلاثاء الماضي، ظهرت عليها أعراض جلطة قلبية، أدت إلى ضرورة استدعاء الدفاع المدني من أجل نقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة، ووصلت سيارة الدفاع المدني وفق رواية هيا بعد أكثر من ثلاث ساعات انتظار.

وأضافت هيا: “بسبب وجود جدتي في عمارة محجورة في علينا نقلها إلى مستشفى البشير، وبعد وصولنا إلى هناك رفضوا وضعها في قسم الباطنية حيث المكان الذي يستلزم وجودها فيه بسبب أعراض إصابتها بالجلطة، وأجبرنا على وضعها في قسم الصدرية وأخبرونا أن ذلك من أجل عمل فحص كورونا لها للتأكد من إصابتها أو عدمها قبل المباشرة في علاجها من أعراض الجلطة”.

واستكملت: “وضعوا جدتي في غرفة في قسم الصدرية بدون أي جهاز أو أنبوبة غلوكوز أو حتى جهاز تنفس بالرغم من أن صوت تنفسها كان غير مطمئن، وكنت كل ما أطلب دعمها بأي جهاز كان الموظفون يخبروني بس يخلصوا الشباب غدا بيجوا لعندها، وبعد انتظار أكثر من ساعة أجري لها فحص كورونا ولم تدعم بأي جهاز طوال ذلك الوقت، وعندما عدت وكررت طلبي من إحدى الممرضات بالاطمئنان على جدتي ودعمها بأي مدعم طبي أجابتني الممرضة بقولها والله نسيت”.

وأضافت هيا، بعد أن جاء الطبيب لفحص جدتي طلب مني أن أبقى خارج الغرفة حرصاً من عدم عدوتي في حال أظهرت النتائج أنها مصابة بكورونا، وأثناء وجودي خارج الغرفة وجدت قطة في الطابق وتأكل من أكل المرضى، ناهيك عن الدخان وغياب النظافة في ذلك الطابق.

وأفادت هيا، أن نتائج فحص الكورونا لجدتها ظهرت أنها سلبية، لكن وأثناء وجودها وحيدة طوال الوقت في الغرفة دون أن مدعم طبي حتى جهاز أكسجين، أدى إلى إصابتها بأربع جلطات متتالية، وهي الآن في وضع صحي خطير جداً، وختمت ب: “ادعوا لجدتي”.

إلى ذلك حاولت “الغد” التواصل مع مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات أكثر من مرة سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية للحصول على رد على تلك الشكوى لكن لم يتسن الوصول إليه.

Ghada.alsheikh@alghad.jo