“تروبيل” تكشف عن أبرز النصائح للتسوق الآمن

دبي – أكدت شركة تروبيل الرائدة في مجال استيراد السلع الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على أهمية التسوق المسؤول في كافة أنحاء الدولة، وحثت المستهلكين على تجنب شراء وتخزين المواد بكميات كبيرة دون الحاجة إليها، وتفادي اللجوء إلى ما بات يُعرف بـ”هلع الشراء”.

وبعد أن انتشرت صور متفرقة من مختلف أنحاء العالم لاسيما من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي أظهرت اصطفاف المئات من المستهلكين خارج المتاجر الكبيرة يومياً نتيجة خوفهم من حصول نقص في المواد والمستلزمات الأساسية الأمر الذي دفعهم إلى الشراء بهلع، شددت تروبيل على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مخزون كاف ومتنوع للتعامل مع مختلف الظروف خلال الفترة المقبلة.

وتعليقاً على ذلك، قال بوشانت جي غاندي مدير قسم مبيعات التجزئة والأغذية لدى تروبيل: “نحن محظوظون للغاية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك محلات السوبر ماركت ومتاجر بيع السلع الاستهلاكية مخزوناً وافراً من المواد الأساسية وجميع المستلزمات الأخرى، كما لديها ثقة كبيرة في سلسلة التوريد الخاصة بها، وتواصل في الوقت عينه تلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين”.

وفي ظل القيود المفروضة والإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً في مختلف أنحاء الدولة، خلصت تروبيل إلى أربع نقاط رئيسية يتوجب على المستهلكين الأخذ بها عند التوجه إلى أحد متاجر بيع السلع الاستهلاكية وشراء الطعام.

والنقطة الأولى والأهم هي التحلي بالصبر والشراء على قدر الحاجة دون ذعر أو هلع، لاسيما وأن جميع المتاجر ومحلات البقالة تحديداً وشركات سلاسل التوريد في دولة الإمارات على نطاق أوسع، تمتلك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية والسلع الرئيسية والمستلزمات الضرورية مثل معقمات اليدين والمناديل المضادة للبكتيريا وغيرها.