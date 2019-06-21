ترودو يوزع هدايا على مسؤولين أمريكيين لفوز فريق كندي بدوري السلة

واشنطن – أخذ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو استراحة قصيرة من محادثات رفيعة المستوى في واشنطن ليذكر مضيفيه بلطف بأن فريقا كنديا فاز للمرة الأولى على الإطلاق بدوري كرة السلة الأمريكي.

وذهب ترودو إلى اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي محملا بهدايا عليها شعار فريق تورونتو رابتورز الذي هزم حامل اللقب جولدن ستيت وريورز في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي.

ويتخد فريق جولدن ستيت وريورز من كاليفورنيا مقرا وهي الولاية التي تمثلها بيلوسي في مجلس النواب.

وفعل ترودو ذلك برغم أنه فاز برهان ودي مع بيلوسي بشأن الفائز في المباراة النهائية.

وسبق أن هنأت بيلوسي ترودو بفوز فريق بلده وقدمت له سلة بها بعض الأطعمة الشهية من كاليفورنيا.

وزار ترودو واشنطن لإجراء محادثات مع بيلوسي والرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة والصين.– (رويترز)