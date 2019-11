“تريبل دابل” تاريخي لليبرون جيمس بـ “NBA”

لوس انجليس – بات نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين يسجل “تريبل دابل” في مواجهة جميع فرق الدوري خلال فوز لوس انجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-107.

وتألق جيمس بتسجيله “تريبل دابل” مع 25 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، واضاف انتوني ديفيس 34 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ونجح جيمس في تسجيل “تريبل دابل” للمرة الخامسة هذا الموسم وال86 خلال مسيرته، وبهذا الانجاز يكون جيمس قد سجل “تريبل دابل” في مواجهة الفرق الثلاثين في الدوري المحلي.

👑 @KingJames (25 PTS, 11 REB, 10 AST) tallies his 5th triple-double of the season as the @Lakers move to 12-2! #LakeShow pic.twitter.com/IRAntbfDOa

— NBA (@NBA) November 20, 2019