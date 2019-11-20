“تريبل دابل” تاريخي لليبرون جيمس بـ “NBA”

لوس انجليس – بات نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين يسجل “تريبل دابل” في مواجهة جميع فرق الدوري خلال فوز لوس انجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-107.

وتألق جيمس بتسجيله “تريبل دابل” مع 25 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، واضاف انتوني ديفيس 34 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ونجح جيمس في تسجيل “تريبل دابل” للمرة الخامسة هذا الموسم وال86 خلال مسيرته، وبهذا الانجاز يكون جيمس قد سجل “تريبل دابل” في مواجهة الفرق الثلاثين في الدوري المحلي.

واعتبر جيمس بان الرقم القياسي لم يكن ليتحقق من دون مساعدة المدربين وزملائه عبر السنوات وقال في هذا الصدد “بصراحة، لا ادري كيف اشعر تجاه ذلك. حظيت بمدربين وزملاء رائعين خلال مسيرتي ما جعل مهمتي اسهل، المدربون وضعوني في مركز لكي اكون ناجحا، وزملائي زودوني بكرات للتسجيل طوال مسيرتي”.

واضاف: “آمل ان امتلك سجلا فائزا خلال تسجيلي هذا العدد من “تريبل دابل” وهذا هو الاهم. انها احصائية مميزة وانا سعيد بتحقيقها”.

وفي نيواورليانز، لم تتكلل عودة كارميلو انتوني الى الملاعب بعد غياب حوالي عام بالنجاح، لان فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز خسر امام نيواورليانز بيليكانز 104-115.

واكتفى انتوني الذي انتقل الى بورتلاند في يوم المباراة ب10 نقاط على مدى 23 دقيقة امضاها على ارضية الملعب.

وعاد أنطوني (35 عاما) إلى الملاعب بعد ما يقارب العام حينما خاض آخر مباراة له في الدوري مع فريقه السابق هيوستن روكتس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

LeBron ends the first half with a 💥#LakeShow pic.twitter.com/UBSMthQq9g — NBA TV (@NBATV) November 20, 2019

وبدأ أنطوني مسيرته الاحترافية في دنفر ناغتس عام 2003، قبل الانتقال إلى نيويورك نيكس 2011 حيث أمضى ستة مواسم، قبل الانتقال الى أوكلاهوما سيتي ثاندر لموسم ومنه الى روكتس.

وسجل اللاعب 25561 نقطة خلال مسيرته التي شهدت تتويجه بالذهبية الأولمبية ثلاث مرات مع منتخب بلاده، وبمعدل 24 نقطة في المباراة الواحدة، ما يضعه في المركز الـ19 بين أفضل المسجلين عبر التاريخ.

واعرب انتوني عن سعادته للعودة الى الملاعب بعد غياب طويل بقوله “جسدي كان جيدا وافضل مما توقعت. لقد استمتعت بالعودة ودخول اجواء استعادة الايقاع”.

وكان جرو هوليداي افضل مسجل في صفوف بيليكانز مع 22 نقطة واضاف براندون اينغرام 21 نقطة. (أ ف ب)