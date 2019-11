“تريبل دابل” جيمس يقود ليكرز للفوز على شيكاغو بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – قاد النجم ليبرون جيمس من خلال “تريبل دابل” للمرة الثالثة على التوالي، فريقه لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 118-112 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

وبرز أفضل لاعب في الدوري 4 مرات، في الربع الأخير من المباراة الذي أنهاه ليكرز بنتيجة 38-19، وتفوق على مضيفه في الدقائق الأخيرة عندما تمكن فريق مدينة لوس أنجليس من تسجيل 29 نقطة مقابل 4 فقط لفريق مدينة شيكاغو.

