“تريبل دابل” لجيمس ويانيس ينقذ ميلووكي بدوري السلة الأميركي

واشنطن – سجل النجم ليبرون جيمس “تريبل دابل” وقاد لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 117-107، فيما بنى ميلووكي باكس على صدارته للدوري بفوز ضيق على ضيفه مينيسوتا تيمبررولفز 106-104 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي خيم على مبارياته الاربعاء رحيل المفوض السابق ديفيد ستيرن.

وتوفي ستيرن، مفوض الدوري بين 1984 و2014، عن 77 عاما بعد معاناته من نزيف دماغي الشهر الماضي، فانطلقت المباريات الاربع بعد دقيقة صمت حدادا على الراحل، وبفضل تألق جيمس صاحب 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة و13 متابعة، وصل تقدم ليكرز في الشوط الثاني الى 36 نقطة، قبل ان يريح مدربه لاعبيه الاساسيين.

وعانى بدلاء الفريق الاصفر لحماية تقدم صنعه “الملك” جيمس والنجم الاخر انتوني ديفيس (26 نقطة و11 متابعة)، فاضطر الثنائي للعودة في نهاية اللقاء بعد تقليص صنز الفارق الى سبع نقاط.

.@KingJames ringing in the New Year with a triple-double and W 😤 pic.twitter.com/pgNvqYyDde — SportsCenter (@SportsCenter) January 2, 2020

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل: “علينا القيام بعمل أفضل عندما نتقدم بفارق كبير. كان اداؤنا رائعا في الشوط الاول. كنت فخورا بالطريقة التي نزلنا فيها، لم نلعب بشكل كاف في الربعين الثالث والاخير، لكنك تتعلم الدروس عندما تفوز”.

وهذا ثامن “تريبل دابل” (أكثر من 10 في ثلاث فئات الاحصائية) لجيمس هذا الموسم، ليقود ليكرز الى تحقيق فوزه الثالث تواليا، وأضاف للفائز البديل كايل كوزما 19 نقطة وصانع الألعاب ايفري برادلي 18 نقطة. ولدى الخاسر كان ديفن بوكر افضل مسجل مع 32 نقطة وأضاف كيلي أوبري جونيور 26، من دون أن يجنب ذلك صنز سقوطه للمرة التاسعة في آخر 11 مباراة.

وعزز ليكرز صدارته للمنطقة الغربية مع 27 فوزا مقابل 7 خسارات، بيد انه لا يزال بعيدا عن صدارة الدوري التي يتربع عليها ميلووكي باكس الفائز على ضيفه مينيسوتا 106-104.

وكالعادة ضرب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، مسجلا 32 نقطة و17 متابعة في سلة مينيسوتا، ليرفع ميلووكي رصيده الى 31 فوزا مقابل 5 خسارات فقط، في أفضل رصيد له عند هذه المرحلة من الموسم في تاريخ مشاركاته في الدوري.

وكان باكس قد حقق في موسم 1971-1972، مع الاسطورة كريم عبد الجبار، 30 فوزا و6 خسارات في أول 36 مباراة، وقال مايك بودنهولتسر مدرب ميلووكي “من الجيد ان تحقق الفوز برغم عدم تقديمك افضل مستوياتك”.

🇬🇷 32 PTS & 17 AST in 31 MIN in campo per @Giannis_An34 e vittoria dei @Bucks che si impongono 104-106 sui Minnesota Timberwolves#NBA | #FearTheDeer pic.twitter.com/VXfMW2VVU5 — NBA Italia (@NBAItalia) January 2, 2020

ونجح يانيس النيجيري الاصل بتحقيق “دابل دابل” للمرة 30 في 33 مباراة هذا الموسم، وأضاف كريس ميدلتون 13 نقطة برغم تسجيله 5 سلات من 18 محاولة. وقال ميدلتون “أهدرنا الكثير من المحاولات وبدأنا المباراة ببطىء”.

وفي نيويورك، سجل البديل ميتشل روبنسون علامة كاملة مع 11 سلة من 11 محاولة وأضاف جوليوس راندل 22 نقطة و13 متابعة، ليحقق نيكس فوزا صريحا على بورتلاند ترايل بلايزرز 117-93.

وهذا الفوز الثالث تواليا لنيكس الجريح، صاحب وصافة القاع في المنطقة الشرقية مع 10 انتصارات و24 خسارة، علما بانه حقق 3 انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وأفسد فوز نيكس عودة نجمه السابق المخضرم كارميلو انتوني (35 عاما) الذي سجل أعلى رصيد له هذا الموسم مع بورتلاند (26 نقطة)، وخاض انتوني ثاني مباراة له فقط على ملعب “ماديسون سكوير غاردن” منذ تركه نيكس الى اوكلاهوما سيتي في ايلول/سبتمبر 2017.

وبنقاطه الـ22 من 11 محاولة، عادل روبنسون رقما قياسيا للنادي بنسبة المحاولات الناجحة، يحمله برنارد كينغ (كانون الثاني/يناير 1984) وجوني نيومان (كانون الثاني/يناير 1988).

وسجل الثنائي دي جاي أوغوستين والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 45 نقطة، وقادا أورلاندو ماجيك الى فوزه الاول بعد اربع خسارات على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 122-101.

ونجح ماجيك الذي يملك اسوأ هجوم في الدوري، بالتفوق على خصمه في الربع الثاني فتقدم بين الشوطين 62-58.

وبنى ماجيك، ثامن المنطقة الشرقية، على تقدمه في الشوط الثاني فحقق فوزه الخامس عشر مقابل 19 خسارة، فيما مني ويزاردز بخسارته الـ23 مقابل 10 انتصارات.

وحقق أوغوستين ثاني أعلى رصيد له هذا الموسم مسجلا 25 نقطة، فيما أضاف لاعب الارتكاز فوتشيفيتش 20 نقطة و12 متابعة. وأضاف للفائز الفرنسي ايفان فورنييه 18 نقطة، ماركيل فولتز 16 وتيرنس روس 15، وعاد برادلي بيل بعد غيابه مباراتين لآلام في قدمه اليمنى، فكان أفضل مسجلي واشنطن مع 27 نقطة. (أ ف ب)