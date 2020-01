“تريبل دابل” لجيمس ويانيس ينقذ ميلووكي بدوري السلة الأميركي

واشنطن – سجل النجم ليبرون جيمس “تريبل دابل” وقاد لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 117-107، فيما بنى ميلووكي باكس على صدارته للدوري بفوز ضيق على ضيفه مينيسوتا تيمبررولفز 106-104 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي خيم على مبارياته الاربعاء رحيل المفوض السابق ديفيد ستيرن.

وتوفي ستيرن، مفوض الدوري بين 1984 و2014، عن 77 عاما بعد معاناته من نزيف دماغي الشهر الماضي، فانطلقت المباريات الاربع بعد دقيقة صمت حدادا على الراحل، وبفضل تألق جيمس صاحب 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة و13 متابعة، وصل تقدم ليكرز في الشوط الثاني الى 36 نقطة، قبل ان يريح مدربه لاعبيه الاساسيين.

وعانى بدلاء الفريق الاصفر لحماية تقدم صنعه “الملك” جيمس والنجم الاخر انتوني ديفيس (26 نقطة و11 متابعة)، فاضطر الثنائي للعودة في نهاية اللقاء بعد تقليص صنز الفارق الى سبع نقاط.

.@KingJames ringing in the New Year with a triple-double and W 😤 pic.twitter.com/pgNvqYyDde

