“تريبل دابل” لدونتشيتش تمنح مافريكس فوزاً مثيراً بـ “ان بي ايه”

لوس انجليس – حقق السلوفيني لوكا دونتشيتش سابع “تريبل دابل” له هذا الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بتسجيله 28 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وعشر متابعات، ليقود فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز 118-117 على أتلانتا هوكس.

وعاد مافريكس إلى المباراة في الربع الأخير بعدما كان متأخراً بفارق تسع نقاط، ليواصل شق طريقه في ترتيب المنطقة الغربية. وحقق مافريكس أول تقدم في المباراة قبل 5,29 دقائق من انتهائها، عندما سجل دونتشيتش ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة 104-101.

وسجل تيم هارداواي جونيور 13 نقطة من أصل نقاطه الـ16 في الربع الرابع، فيما أضاف جايلن برانسون 11 من 21 نقطة في الدقائق الأخيرة لصالح مافريكس.

أما هوكس، الذي سجل له جون كولينز 33 نقطة، وتراي يونغ 25 نقطة وسبع متابعات و15 تمريرة حاسمة فقلص الفارق مرتين إلى نقطة واحدة في الدقيقتين الأخيرتين.

