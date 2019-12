“تريبل دابل” ليانيس وهاردن يمطر سلة فينيكس – فيديو

لوس انجليس- حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو “تريبل دابل” وقاد فريقه ميلووكي باكس لتعزيز سجله الأفضل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على حساب نيويورك نيكس، بينما أمطر نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن سلة فينيكس صنز بـ47 نقطة في 34 دقيقة.

وشهدت مباريات السبت فوز ميلووكي على مضيفه نيويورك نيكس 123-102، وروكتس على مضيفه صنز 139-125، بينما سحق لوس أنجليس كليبيرز مضيفه سان أنتونيو سبيرز 134-109 بفضل نجمه كواهي لينارد.

في المباراة الأولى، قاد اليوناني، أفضل لاعب في الموسم الماضي، فريقه الى تحقيق فوزه الـ26 مقابل أربع هزائم، ليعزز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية سجله كأفضل فريق في الدوري هذا الموسم، مدفوعا بفوزه على متصدر المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز الخميس 111-104.

James Harden (47 PTS) tallies his 89th-career 40+ point game, moving up to 4th all-time! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/nRy9Mr75ab

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 22, 2019