تريبييه: سيميوني هو أفضل مدرب في العالم

لندن – أوضح ظهير أتلتيكو مدريد، الإنجليزي كيران تريبييه، أن دييجو بابلو سيميوني هو أفضل مدرب في العالم لأنه “عندما تلعب في فريق يدربه، تدرك كم هو رائع”.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها تريبييه (29 عاما)، الذي انتقل إلى أتلتيكو هذا الصيف قادما من توتنهام هوتسبر، مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحدث فيها عن إقامته في مدريد وشخصية سيميوني.

وقال مدافع الأتلتي “هل هو الأفضل في العالم؟ بالنسبة لي شخصيا، نعم. عندما يلعب اللاعبون مع فريق يديره فنيا، يدركون كم هو رائع. بالطبع هناك مدربين رائعيين آخرين، أمثال كلوب وجوارديولا وشون ديتش (الذي درب تريبييه لأربعة أعوام) ولكنه واحد منهم بالتأكيد”.

وأضاف “الأشخاص المناسبون قريبون مني ويساعدونني، كما أن أعضاء الجهاز الفني للفريق رائعين. ولن أتعلم في يوم واحد”.

وأشار الظهير الإنجليزي إلى أنه من الصعب في بعض الأحيان التواصل مع المدرب الأرجنتيني، الذي يحاول التحدث إليه باللغة الإنجليزية، واختتم “ليست هناك أي مشكلة على أرضية الملعب. أعرف ما يطلبه من اللاعبين وما يحتاجه وما ينتظره من الفريق”.– (إفي)