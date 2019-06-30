“تريند مايكرو” تدعو الشركات لاستخدام التطبيقات الأمنية السحابية

عمان– دعت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد الرائدة عالميا في مجال حلول الأمن الرقمية جميع الشركات الأردنية الى استخدام واتباع التطبيقات الأمنية السحابية المختلطة كنهج أساسي في خريطة طريقها نحو عالم التحول الرقمي، وذلك على اثر ما كشفته دراسة حديثة تفيد بأن هناك أكثر من 2.7 مليون هجمة ضارة مسجلة باسم فيروسات “الفدية الخبيثة” وحوالي 39.400 هجوم ضار تم الإبلاغ عنه في جميع أنحاء المملكة خلال العام الماضي.

وتأتي النتائج المستخلصة من تقرير تريند مايكرو حول التهديدات الإلكترونية في وقت تمضي فيه الشركات داخل جميع أنحاء المملكة نحو اعتماد البُنى التحتية السحابية المختلطة ، حيث تشير دراسة عالمية منفصلة خاصة بشركة تريند مايكرو إلى أنه بحلول العام 2020 ستقوم حوالي 90 في المائة من المؤسسات في جميع أنحاء العالم باعتماد واستخدام البنية التحتية والخدمات السحابية المختلطة ، ويعود السبب وراء ذلك إلى أن هذه الخطوة تمنح الأعمال التجارية ميزات عالية في المرونة والكفاءة وسهولة التنقل مع ضمان تقليل التكاليف قي آن واحد.

وفي نفس السياق أكد خبراء تريند مايكرو أن مجال الأمن السحابي سيصبح توجها أساسيا لجميع الشركات خلال السنوات المقبلة ، ومن هذا المنطلق شجعت تريند مايكرو صانعي القرار في الشركات الأردنية على تكثيف جهودهم في الحرص على تطبيق تدابير الأمان السحابية المختلطة ، وذلك لما يمكن أن توفره من ميزات تلبي احتياجات العمل المتطورة والمتغيرة.

ومن جانبه أكد محمود عربي مدير تطوير الأعمال لدى شركة تريند مايكرو على قدرة المؤسسات الآن في جميع أنحاء المملكة الأردنية أن تبتكر بأمان من غير القلق تجاه المسائل الأمنية التي تحول دون تقدمهم وتطورهم ، مشيراً إلى أن البنى التحتية الداخلية القائمة على الحوسبة السحابية سواء المادية أو الافتراضية محمية بحل موثوق ومتكامل من ناحية الأمن والحماية، كما لفت في حديثه إلى الدراسة الاستقصائية التي أجريت مؤخرا من قبل تريند مايكرو، موضحا أنها أظهرت 59 % من المؤسسات التي تتخذ من الأردن مقرا لها تستخدم أدوات الأمن التلقائية في عملية إدارة ومراقبة عملياتها بشكل عام ، مؤكداً أن هذا يجعل من تقنيات الأّتْمَتَة ضرورة قصوى للعديد من الشركات التي تبحث عن حلول لتبسيط أعباء العمل وإدارة العمليات.