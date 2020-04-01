تريند مايكرو : مبادرة “سايبر إكس” لتعزيز الوعي حول الأمن الالكتروني

الرياض- أعلنت تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحلول الأمنية الإلكترونية، اليوم عن دخولها في شراكة مع مبادرة “سايبر إكس”، تحت مظلة مبادرة عطاء رقمي، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني باللغة العربية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

وتصنف المملكة العربية السعودية كالدولة الخليجية الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية بشكل عام، والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف المؤسسات المصرفية بشكل خاص خلال العام 2019، الأمر الذي يظهر الحاجة الماسة لوجود بنية قوية للأمن الإلكتروني في المملكة. وكان تقرير “الأمن الإلكتروني الشامل للعام 2019” الصادر عن تريند مايكرو قد رصد 2,352,570 هجمة خبيثة، و4,731 هجمة خبيثة استهدفت المؤسسات المصرفية بشكل خاص في المملكة.

وستتولى تريند مايكرو، بموجب الشراكة الجديدة، مهام الشريك والمساهم التقني الاستراتيجي للمبادرة المجتمعية السعودية “سايبر إكس” التي تعمل تحت إشراف “مبادرة العطاء الرقمية” بهدف تعزيز الوعي العام حول مخاطر التهديدات الأمنية الإلكترونية.

تهدف منصة “سايبر إكس” غير الربحية إلى إثراء المحتوى العربي المقروء والمسموع والمرئي في مجال الأمن السيبراني، وذلك عبر مجموعة من المنتجات مثل: برنامج سايبر اكس “البودكاست”، وملخصات صوتية قصيرة لمدة “60 ثانية”، وقابل الخبير، والصور البيانية “الإنفوغراف”، فيديو للتوعية “سايبر إكس” للأطفال، وذلك من أجل تعزيز التوعية والمحتوى التعليمي المصمم لتغطية عدة مواضيع تستهدف عدة فئات في المجتمع.

وفي هذا الصدد، قال مهند الكلش، مؤسس مبادرة “سايبر إكس”: “في ظل الانتشار الكبير للتهديدات الإلكترونية في المملكة، وبحكم الحاجة للوصول للمستخدم العربي ستعمل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة تريند مايكرو العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، على تزويد المؤسسات السعودية بأحدث الأبحاث والمحتوى في مجال الأمن الإلكتروني، وبأفضل الممارسات والرؤى الفعالة في التصدي للتهديدات الإلكترونية التي تستهدف المملكة. ومن المرتقب أيضاً قيام المدراء التنفيذيين في تريند مايكرو بطرح رؤى خاصة من خلال خدمات منصة سايبر اكس”.

