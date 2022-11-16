“ترينش كوت”.. لا غنى عنه في الشتاء

أوردت مجلة “المرأة” أن معطف “ترينش كوت” قطعة لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية، لسماته العملية ومظهره الأنيق.

الطرق المثلى لارتداء الصوف خلال فصل الشتاء

وأوضحت المجلة النمساوية أنه يمتاز بطابع عسكري، تتمثل أبرز ملامحه في صفي الأزرار وحزام الوسط والجيوب الجانبية الكبيرة والياقة العالية وشرائط الكتف، كما أنه يكتسي في الغالب باللون البيج أو الزيتي، والأسود والأزرق الداكن.

ويمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيق المعطف البيج مع بذلة أنيقة بأحد الألوان الرملية أو الكريمي أو البني.

وفي المناسبات المسائية يمكن اختيار موديل من الجلد الأسود. ولإطلالة كاجوال ومتحررة يمكن اختيار موديل بقصة أكبر من المقاس “أوفر سايز” يشتمل على أكمام طويلة وواسعة.

ويمكن لقصيرة القامة اختيار موديل قصير بقصة ضيقة، أما طويلة القامة فتختار “أوفر سايز” يصل طوله إلى الكاحل. أما ذات القوام “الكيرفي” فمن الأفضل أن تختار موديل قصير مناسب لقوامها.