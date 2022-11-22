تزامنا مع الأسبوع العالمي للريادة.. ورشة تدريبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

عقد مركز اكساب للتنمية المستدامة وكلية الزراعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وبالتعاون مع منظمة بلومونت /مشروع الصحراء الذكية، ورشة التدريبية حول “ريادة الاعمال الزراعية والاجراءات القانونية لترخيص المشاريع الزراعية”وذلك بالتزامن مع الاسبوع العالمي للريادة

واكد مساعد عميد كلية الزراعة الدكتور محمد غرايية ان القطاع الزراعي مرتبط بالقطاعات عموما ويجب ان يكون هناك برامج تدريب وتوعية للطلبة بريادة الاعمال وتدربها على الاليات الدقيقة لتصميم وتنفيذ المشاريع الريادية وعلى صعيد اخر اهمية اطلاع طلبة كليات الزراعة على اهم التحديات والتي توجه القطاع الزراعي لابتكار حلول ريادة مناسبة لها .

وقال مدير مركز اكساب للتنمية المستدامة

المهندس مازن ابو قمر ان المركز يسعى لايجاد حلول مبتكرة وريادة لتطوير القطاع الزراعي والمساهمة في رسم سياسات عامة اكثر كفاءة وتواكب التكنولوجيا الزراعية الحديثة خصوصا مع تزايد الطلب على الغذاء وشح المياه وخصوصا في الاردن

وجاءت التوجهات الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بتسليط الضوء على القطاع الزراعي وتكاتف الجهود الوطني والعربية والدولية لسعي نحو تحقيق الامن الغذائي والحد من اثار التغير المناخي و المحافظة على البيئة، لذا اصبح من الواجب على مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والجهات ذات العلاقة العمل التشاركي لتوعية المواطنين بالممارسات الفضلى المرتبطة بالزراعة والامن الغذائي ،

وقدم المهندس ابراهيم العموش من منظمة بلومونت / مشروع الصحراء الذكية اهمية التوجيه لريادة الاعمال الزراعية وان يكون هناك دور حقيقي للشباب في تعزيز ذلك. واضاف حول اليات الوصول للافكار الريادية الزراعية وكما عرض عدد من النصائح للحد من تعثر المشاريع الزراعية الريادية، وان اليوم العالمي للريادة هو فعالية عالمية تسعى لايجاد تحركات ايجابية نحو ريادة الاعمال والحلول الريادية.

واضافت المحامية وفاء حوامدة مِن محامون بلا حدود الاجراءات القانونية لترخيص المشاريع الزراعية وياتي ذلك بهدف ماسسة المشاريع والعمل على استدامتها واتاحة فرص افضل ومنفعة اعلى لاصحاب تلك المشاريع

وفي نهاية الورشة التي ادارتها المهندسة داليا الرفاعي قدم المتحدثين اجابة على تساؤلات المشاركين في الورشة والتي ضمت طلبة كلية الزراعة واعضاء من الهيئتين التدريسية والادارية وممثلين عن المجتمع المحلي .