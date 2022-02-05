تزامنا مع ريان.. طفل سوري يشعل وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ “أنقذوا فواز القطيفان”..

لا تزال قضية الطفل السوري المختطف بدرعا فواز القطيفان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مناشدة للجهات المختصة لإنقاذه من خاطفيه بعد نشرهم فيديو يظهر التعذيب الوحشي له مقابل فدية مادية.

وعرفت قضية فواز وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا، بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وذلك بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة.

وتناقل النشطاء، وسم “انقذوا الطفل فواز القطيفان”، في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.

لنترك الطفل المغربي ريان قليلاً فهو بيد رب البشر ولا خوف عليه ، ولكن ماذا عن الطفل السوري المخطوف ( فواز قطيفان ) الذي هو بين يدين البشر وتحت التعذيب الآن ، لماذا لا أحد يتكلم عنه ، العالم كله تضامن مع الطفل ريان حتى اخواننا السوريين رغم وجعهم#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان pic.twitter.com/3pvC417kAb — lorans_007 (@lorans_007) February 4, 2022

قضية الطفل السوري المختطف بات عليها أكثر من 3 أشهر إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، وتزامنها مع قضية الطفل المغربي العالق في بئر عميق والتي نالت اهتمام العالم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

sum required for his release, which is 500 million Syrian pounds, equivalent to 140,000 dollars#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان #درعا pic.twitter.com/AQoXYhA3dQ — kim teahunyg 💜 (@lovelyAngeless) February 4, 2022

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، كما تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة “مشان الله لا تضربوني”.

Fawaz a 6-year-old child from Syria was kidnapped about two months ago and yesterday the kidnappers published a video of torturing this child in the most horrific way I hope you all pray for him and participate in raising the hashtag#انقذوا_الطفل_فواز_القطيفان#انقذوا_ريان pic.twitter.com/VLrE5SD4Wc — ELLENA💗 (@hyunabangtan) February 4, 2022

الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار. RT