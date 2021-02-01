تزويد مساجد العقبة بأنظمة شمسية مولدة للكهرباء

العقبة- دشنت وزارتا الطاقة والثروة المعدنية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، مشروع تزويد مساجد العقبة وعددها 35 مسجدا بأنظمة خلايا شمسية، من اصل نحو 580 بيت عبادة في مختلف مناطق المملكة تم تزويدها بأنظمة شمسية مولدة للكهرباء.

ودشنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير الأوقاف محمد الخلايلة المشروع الذي نفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدعم مقداره 50 بالمئة.

وقالت زواتي خلال حفل التدشين أن المشروع يوفر بيئة ملائمة في جميع مساجد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعددها 35 مسجدا عدا عن الأثر البيئي للمشروع الذي يسهم في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 1647 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وقالت زواتي، هذا المشروع الهام هو ثمرة تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق الطاقة المتجددة، ووزارة الأوقاف وسلطة العقبة الاقتصادية وهو تعاون أثمر عن مشروع مستدام يساهم في توفير سبل الراحة لرواد بيوت الله، خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ذات الصيف الطويل والأجواء الحارة.

واضافت “هنا لا بد من الإشارة، أن بيوت الله كانت دائما منارة علم وتوعية بشؤون الحياة، واليوم ومن خلال هذا المشروع تقدم دور العبادة للمواطنين نموذجا يشجع على الاعتماد على الطاقة النظيفة، والالتزام بالإجراءات التي تحفظ الطاقة وترشد الإستهلاك.

وأوضحت ان أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها في المساجد تغطي جميع إحتياجات هذه المساجد من الكهرباء، ما يوفر نحو 1.6 ميجا واط، ويساهم في تخفيض الإنبعاثات الضارة في سماء تغر الاردن الباسم بما يعادل 1600 طن. ما يحقق وفرا سنويا مقداره 500 ألف دينار/ قيمة فواتير كهرباء.

وأعربت زواتي عن اعتزازها بالانجاز الذي حققه برنامج دور العبادة الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشركاء من اللجان القائمة على المساجد، حيث تم تركيب 581 نظام طاقة متجددة لدور العبادة (مساجد وكنائس) في مختلف محافظات المملكة، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين دينار، وبقدرة توليدية وصلت إلى 5ر9 ميغاواط.

وعن عدد دور العبادة المستهدفة في المملكة قدرت زواتي عددها بحوالي 7000 مسجد وكنيسة تم للان تزويد 581 منها بانظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية.

من جانبه قال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة ان فاتورة الكهرباء لدور العبادة في المملكة وعددها نحو 7000 دار عبادة شكلت العبء الأكبر على وزارة الأوقاف لافتا الى ان تزويد مساجد العقبة بالطاقة المتجددة يحقق وفرا مقداره 500 الف دينار سنويا..

وقال ان المشروع يؤكد حرص الحكومة على دور العبادة وجعلها مركزا للدعوة ونشر رسالة عمان ورسالة التسامح التي ينادي بها الإسلام.

مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله ياسين قال ان احتفال اليوم يؤكد حرص السلطة على التحول نحو الطاقة النظيفة مشيرا الى ان السلطة قدمت دعما للمشروع مقداره 300 الف دينار وان مشروع الطاقة النظيفة سيمتد لمختلف القطاعات في العقبة.

وقال ياسين ان السلطة حققت وفرا مقداره 66 بالمئة من الطاقة الكهربائية النظيفة في جميع مبانيها.

ونفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق الطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتسهم في جهود استدامة التنمية بقيمة 50 مليون دينار بلغت حصة الصندوق منها 19 مليونا والباقي من المانحين واصحاب المشاريع.

وتشمل هذه المشاريع، القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية ودور العبادة والمدارس في مناطق المملكة كافة مؤكدة أهميتها في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بالاعتماد على طاقة نظيفة مصدرها محلي ما يخفف كلف الطاقة ويزيد الاعتماد على الذات.