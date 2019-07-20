تزويد 128 مدرسة بخلايا شمسية تغطي حاجتها من الكهرباء

عمان– زودت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 128 مدرسة بأنظمة خلايا شمسية تغطي حاجة هذه المدارس من الكهرباء، وزودتها بحوالي 45 الف وحدة انارة موفرة للطاقة و3200 وحدة تكييف، ضمن المبادرة الملكية لتدفئة المدارس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم السبت، ان المشروع الذي استفاد منه للان 55 الف طالب وطالبة ينفذه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة، ويستهدف 2600 مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة على مدى عشر سنوات.

ولفتت الوزيرة، إلى ان كلفة المشروع حتى نهاية عام 2018 بلغت حوالي 9 ملايين دينار، مول الصندوق 65 بالمائة منها والباقي قدمته مؤسسات وجهات دولية مانحة، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الدول المانحة خاصة الاتحاد الأوروبي من خلال المنحة الأوروبية للأردن التي يشكل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية على اسطح المباني الحكومية احد مؤشراتها.

وعرضت الوزيرة زواتي إنجازات المشروع، مبينة ان أنظمة الخلايا الشمسية التي تم تركيبها تنتج 7ر2 جيجاوات/ساعة تغطي كامل حاجة هذه المدارس من استهلاكات الكهرباء، ومن شأنها تحقيق وفر سنوي في فواتير الكهرباء التي تدفعها وزارة التربية والتعليم مقداره نحو 450 الف دينار، وتوفير نحو 50 الف دينار سنويا على فاتورة محروقات هذه المدارس.

واكدت زواتي، ان صندوق الطاقة المتجددة يستهدف إنجاز أعمال ترشيد وحفظ الطاقة والطاقة المتجددة في 56 مدرسة جديدة في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019 ومنتصف العام 2020 في اطار خطط سنوية تتواصل حتى انجاز المشروع، مؤكدة أهمية المشروع الذي انطلق عام 2016 في المساهمة في استدامة أعمال هذه المدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، ومساعدة الوزارة على استخدام هذه الأموال التي تم توفيرها لإنفاقها على العملية التعليمية.

واضافت، ان الطاقة الكهربائية المولدة في اطار المشروع اسهمت في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1700 طن، الأمر الذي يساهم في تحقيق التزامات ومساهمات الأردن في انبعاثات الكربون وقضايا التغير المناخي.

واشادت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون القائم بين الوزارة ممثلة بصندوق الطاقة ووزارة التربية والتعليم، ضمن جهد وطني شامل تتشارك فيه مختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص والمبادرات الدولية. من جانبه قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، ان المشروع يشمل المدارس في اقاليم المملكة الثلاث، حيث تم مراعاة المناطق الأكثر برودة وحرارة، موضحا ان المشروع استفاد منه 55 الف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية.

واضاف حمزة، انه تم الى الان التعاقد مع 13 شركة محلية لتنفيذ أعمال المشروع في مختلف مراحله، كما تم خلق 970 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها وظائف دائمة تشمل مهندسين وفنيين ومتعاقدين محليين.

وافاد حمزة، انه ولغاية استدامة أعمال المشروع، تم تزويد هذه المدارس بأنظمة تحكم إلكترونية رئيسية من خلال الهاتف المحمول أو التاب، وتم تدريب المهندسين في مديريات التربية، ومدراء المدارس وفريق الإدارة المساعدين على كيفية المراقبة والتحكم بالأنظمة وتشغيلها وصيانة ومراقبة وإدامة أنظمة الخلايا الشمسية وتنظيف أسطحها وحمايتها من العبث، وذلك ضمن برنامج متابعة وصيانة دائمة للأعمال المنفذة.

كما تم تنفيذ حملات توعية مصاحبة للمشروع شملت المعلمين والطلبة وأولياء امور الطلبة على مختلف مرافق المشروع المتعلقة بوسائل ترشيد وحفظ الطاقة، وكذلك التوعية بآليات عمل أنظمة الخلايا الشمسية، وذلك بهدف نشر المعرفة، وتحفيز استخدام هذه المرافق.

وأوضح حمزة، ان الصندوق ينفذ المشروع ضمن المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس، من خلال برنامج شامل للمدارس في مختلف محافظات المملكة بهدف توفير بيئة صفية وتعليمية ملائمة للطلبة، لافتا الى ان المشروع يشمل تنفيذ أعمال ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة (تركيب وحدات تكييف موفرة للطاقة واستبدال وحدات الانارة بوحدات موفرة للطاقة نوع “ليد” بالاضافة الى تركيب أجهزة تحكم إلكتروني).

كما يتم تزويد المدارس بأنظمة تسخين المياه الكهربائية وأخرى لتسخين المياه تعمل بالطاقة الشمسية وتركيب نظام خلايا شمسية لتغطية الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة العامة تحقيقاً لرؤية البرنامج في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة في المدارس.

وكان صندوق الطاقة قد حصل على جائزة افضل مشروع ينفذ على الأسطح من جمعية شركات الطاقة المتجددة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مشروع المدارس ضمن حفل سنوي خاص أقيم في ابوظبي العام الماضي.-(بترا)