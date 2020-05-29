تساؤلات حول تراجع الطلب على الخدمات الطبية الحكومية في الجائحة

محمود الطراونة

عمان – أثارت تساؤلات سياسيين وبرلمانيين، علامات استفهام حول تراجع الطلب على خدمات القطاع الطبي خلال جائحة كورونا في فترة الحظر، وان القطاع يحتاج إلى إعادة تنظيم وهيكلة، بما يدفع نحو تقديم خدمة مثلى للمواطنين.

وكان ابرز من وجهو الانتقاد لوزار الصحة في هذا الجانب، رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم بالمركز الوطني لحقوق الانسان؛ عضو لجنة الصحة النيابية د.ابراهيم البدور، الذي وضع امس، علامات استفهام على القدرة الادارية والتخطيطية للوزارة في تنظيم الواقع الطبي.

تساؤلاته شاركه فيها شخصيات طبية وسياسية وبرلمانية، ليس لجهة الانتقاص من جهود الوزارة، ولكن لضرورة إطلاق مراجعة وطنية حقيقية للواقع الطبي، وحجم الهدر وسوء الادارة المترافق مع الاجراءات الصحية، وفق ما كشفته الجائحة في الاشهر الثلاثة الماضية.

البدور قال؛ يكشف حصر أعداد المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفيات القطاع العام بحسب تقارير هذه المؤسسات، أن يجري استقبال 3.5 مليون مراجع سنويا، وفق الناطق الإعلامي باسم الوزارة، بينما تستقبل الخدمات الطبية الملكية 5 ملايين، وفق مديرها د.عادل الوهادنة، ويستقبل مستشفيا: الجامعة الاردنية 360 ألفا، والملك المؤسس 315 ألفا، وهذه الارقام فقط للعيادات الخارجية، وفق البدور.

وأضاف، اذا ما قسمنا هذه الأرقام على فترة إغلاق العيادات، فإننا سنجد ان نحو مليوني مراجع، كان يفترض ذهابهم لعياداتهم، ولكنهم بسبب الجائحة لم يذهبوا.

واشار البدور إلى انه عند استعراض هذه الأعداد الكبيرة من المراجعين، بينما أغلق القطاع الخاص (الملاذ الآخر للمرضى) لشهر، فإنه وحتى بعد فتحه، تراجع العمل فيه للنصف، مقارنة بما كان عليه قبل الحظر، وان أقسام الطوارئ لم يزد مراجعوها، برغم توزيع الوصفات الشهرية على المرضى، أمام كل هذا يبقى السؤال مطروحا.. أين الخلل؟

مسؤول صحي سابق؛ قال وصل حجم الاعفاءات الطبية السنوي العام الماضي لـ300 مليون دينار، فهل كانت الحاجة فعلية لها؟ وهل تحتاج الوزارة لهذا الحجم الضخم من الكوادر، فيما ادار الازمة خلال الاشهر الثلاثة الماضية اكثر من 10 % من الكوارد الطبية، وليس بينها اعداد كبيرة من اطباء الاختصاص؟

وأضاف؛ هل استفادت الوزارة فعليا من الجائحة، لتنظيم عملها والحد من الهدر المالي؟ وهل تمكنت من حصر الحاجة الفعلية لها الفترة الماضية، وهل كانت بحاجة لهذه الارقام ماليا واداريا ولوجستيا، بخاصة ونحن الآن بداية النصف الثاني من العام.

البدور قال لـ”الغد” ان موازنة القطاع الطبي تصل الى 17 % من حجم الموازنة، ولدينا 33 مستشفى حكوميا و12 مستشفى تتبع للخدمات الطبية ومستشفيين جامعيين و700 مركز صحي بين اولي وشامل، وبرغم ذلك، فقد عانينا من نقص الخدمات والاختصاصات والازدحام، وكشفت الجائحة حاجتنا لخدمة طبية مميزة، لكن هذا غير موجود.

وأضاف هذا يؤكد وجود خلل في المنظومة الصحية، وعلينا مراجعته، والنظر بشكل محتلف لهذه المقدرات واعادة تنظيمها، مشيرا الى ان هناك مليوني مراجع حاليا لم يذهبوا الى عياداتهم، وملايين الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية التي كانت تطلب لهم لم تُجر، وآلاف العمليات لم تنفذ؛ ومع ذلك لم تحدث مشكلة صحية في البلاد، ولم تزد نسبة الوفيات ولم يحدث انهيار في المنظومة الصحية.. !!

وبين البدور اننا ننفق نحو مليار و200 مليون دينار سنويا على القطاع الصحي العام؛ لكن اصبح على الحكومة إعادة هيكلته، وتفعيل المراكز الطبية، وتزويدها بأطباء أسرة، بحيث لا يذهب للمستشفيات الا من كان بحاجة لإجراء لا يتوافر في تلك المراكز، وتوحيد المرجعية للقطاع.

مسؤول سياسي سابق، “لم يفصح عن اسمه، اشار لـ”الغد” الى ان ما تنفقه الوزارة، قليل مقارنة بما تنفقه للمؤسسات الطبية التي تتعاقد معها، فقد زاد مجموع ما سددته العام الماضي للمراكز على 300 مليون دينار، بينها 132 مليونا لمركز الحسين للسرطان و80 مليونا لمستشفى الجامعة و80 مليونا لمركز السكري، وغيرها للملك المؤسس والخدمات الطبية؛ وهكذا.

وكان وزير الصحة سعد جابر؛ اشار في تصريحات صحفية خلال جلسة برلمانية نهاية العام الماضي، الى ان الاعفاءات والتحويلات الطبية، وصلت الى 300 مليون دينار، بعد ان كان مخصصا لها 140 مليونا.

وتساءل المسؤول السياسي، عن حجم الترف الرسمي في الانفاق على الصحة، دون ان تظهر او تتبين آثاره على المواطنين، فما يزال التزاحم والشكوى وغياب العدالة ونقص الاختصاصات وغيرها حاضرا، ما يتطلب اعادة سريعة لدراسة القطاع واحتياجاته، وتجويد الخدمة وتنظيمها، وبارقام اقل مما تنفقه الوزارة بكثير، وعبر دراسة فعلية حقيقية تترجم الواقع بدقة.

مسؤول برلماني، أيضا، لم يكشف عن اسمه، انتقد عبر “الغد” اعلان الوزارة فتح عيادات الاختصاص غدا، دون تنظيم لآليات فتحها، لافتا الى انها ستكون محل اكتظاظ من كبار السن الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا.

وشدد على وضع آليات لطلب المرضى الى عيادات الاختصاص ألكترونيا، لمنع الازدحام والتسهيل على الاطباء والكوادر الصحية للعمل بحرية.