تساؤلات حول عدم شمول المرضى والعاملين في القطاع غير المنظم من الإعانة العاجلة

رانيا الصرايرة

عمان – فيما رحب خبراء في مجال سياسات العمل بقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم إعانات عينية عاجلة للمواطنين فوق سن السبعين من غير المقتدرين ممن يعيشون ظروفاً وأحوالاً معيشية صعبة، وبحاجة إلى مساعدات عاجلة على شكل مواد غذائية، الا انهم تساءلوا عن سبب حصر هذه المساعدات بمن هم فوق السبعين عاما، في حين ان سن الشيخوخة في الأردن 60 عاما، فضلا عن ان قرار مؤسسة الضمان لم يتطرق للمعايير التي تنطبق على من يتقدم، وكذلك استثنت المرضى في حين ان امر الدفاع 1 كان قد شملهم.

وكان فريق إدارة الأزمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرر اليوم تقديم إعانات عينية عاجلة للمواطنين فوق سن السبعين من غير المقتدرين ممن يعيشون ظروفاً وأحوالاً معيشية صعبة، وبحاجة إلى مساعدات عاجلة على شكل مواد غذائية..

ودعا الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي اي مواطن فوق سن السبعين وبحاجة إلى مساعدة وإعانة غذائية إلى التواصل مع مركز اتصال خدمات الضمان على أحد الرقمين:

065502626

065502615

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً حيث ستقوم المؤسسة باستقبال طلباتهم والتحقق من مدى احتياجهم بالتنسيق مع الجهات المعنية..

وأضاف بأن هذا التوجّه يندرج ضمن إجراءات المؤسسة في تخفيف أعباء الأزمة الراهنة على الوطن والمواطن، وهو تنفيذ لأمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان ومن ضمنها تخصيص 50% من إيراد تأمين الأمومة لغايات تقديم إعانات لغير المقتدرين من المرضى وكبار السن.

رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب خالد أبو حسان على قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان الحكومة تعمل بأقصى طاقتها من اجل إغاثة كل من يحتاج للإغاثة.

وفيما يخص العاملون في القطاع غير المنظم الذي لم تتطرق الحكومة لذكرهم حتى اللحظة قال أبو حسان ل “الغد” “فيما يخص العاملين في القطاع غير المنظم، ناقشت الامر مع وزير العمل نضال البطاينة والذي اكد انهم يدرسون هذا الملف بجدية عالية للتوصل لاليات لتغطية هذه الفئة بالمعونات”.

ويؤكد أبو حسان ضرورة تكاثف كافة الجهود بهدف الخروج باقل قدر ممكن من الخسائر من هذه الازمة، مقترحا على الجمعيات غير الربحية والربحية المشاركة بهذه الجهود من خلال التبرع ماليا من جهة ، ومن جهة أخرى التطوع بفرقها بهدف مساعدة الجهات الحكومية لايصال الدعم العيني لمستحقيه.

بدوره يثني مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة على قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي لكنه يطرح تساؤلات لم يوضحه بيان المؤسسة يتعلق بالمعايير التي ستعتمدها المؤسسة لتسمح للافراد بالاستفادة من الدعم العيني، ” يجب الإعلان عن المعايير حتى يستطيع المواطن ان يعرف هل يحق له التقدم بطلب ام لا؟ مثلا من يتقاضى دعما من صندوق المعونة هل يحق له التقدم للحصول على المعونة العينية من الضمان الاجتماعي؟” يتساءل أبو نجمة.

وفي الوقت الذي كان امر الدفاع 1 الذي صدر مؤخرا، واضحا عندما أوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 واستبدالها بأمر الدفاع المتضمن تخصيص (50%) (ما يقارب 16 مليون) من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى، لكن قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي يتحدث فقط عن كبار السن ممن هم فوق السبعين عاما، ويعلق أبو نجمة على ذلك بالقول ” قد يكون عمر المريض 40 عاما او اقل او اكثر ، لماذا افترضنا ان كبار السن فقط هم المرضى!؟”

ويستغرب أبو نجمة من اعتماد سن من هم فوق السبعين عاما في حين ان سن السيخوخة المعتمد لدى الضمان الاجتماعي هو 60 عاما للذكور و55 للإناث.

وكذلك يقول أبو نجمة ” امر الدفاع 1 تحدث عن معونات عينية ومادية ولكن قرار الضمان الاجتماعي تحدث فقط عن معونات عينية، ولذلك اعتقد ان على مؤسسة الضمان الاجتماعي توضيح كل هذه النقاط بحيث تسهل على المواطنين الاستفادة من الدعم “.

الناشط يوسف إبراهيم يرى في قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي انها” خطوة جيدة بطيبعة الامر لانهم يبحثون عن الفئات الهشة. ومن الجيد التحرك السريع، وبنفس الوقت يجب على مؤسسة الضمان والمؤسسات الاخرى المعنية ان تعمل على رؤى (استراتيجيات) تتعامل مثلا مع من يعمل بالقطاع الغير منظم لان القطاع الغير منظم في الاردن هو اكبر بكثير من المنظم ولا تندرج بالضرورة كالمؤسسات والاشخاص العاملين في هذا القطاع كفئات هشة او ضعيفة”.

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