تساقط أشجار على “كابلات” يحرم آلاف العمانيين من الكهرباء

عمان- الغد- تلقت أمانة عمان زهاء 1500 شكوى وملاحظة خلال اليوم الأول من حلول الزائر الأبيض على العاصمة، معظمها تتعلق بسقوط أشجار جراء تراكم الثلوج على أغصانها ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق عمان.

وعلل مسؤولون في الأمانة وشركة الكهرباء ان سبب انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من مناطق وأحياء عمان، كان بسبب سقوط الأشجار الحرجية على كابلات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأبدى عدد من المواطنين امتعاضهم الشديد من انقطاع التيار الكهربائي، وما تبعه من انقطاع لخدمات الانترنت، الأمر الذي دفع بالعديد منهم للخروج من منازلهم خاصة وان العديد منهم يعتمدون على التيار الكهربائي في التزود بالطاقة.

وطالب محافظ العاصمة ياسر العدوان المواطنين بضرورة الالتزام بمنازلهم حرصا على سلامتهم، مؤكدا في تصريحات لـ”الغد” أن من الصعب التعامل مع حوادث المنخفض في ظل انتشار أعداد مهولة من المواطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية، ولافتا إلى ان وجودهم من غير مبرر يعيق حركة مرتبات الأمن العام والأمانة.

واضاف العدوان أن من ابرز حوادث المنخفض، تراكم الثلوج على الأشجار وسقوطها على كوابل الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من مناطق عمان، مؤكدا أن العمل جار على إصلاح التيار الكهربائي تباعا.

إلى ذلك نعى العدوان وفاة موظف في أمانة عمان وإصابة رجل أمن أثناء انزلاق مركبة عليهما، إضافة إلى نفوق 100 رأس من الماشية بعد انهيار حظيرة في منطقة وادي القطار.

وحرص الدفاع المدني على تقديم خدمة الإسعاف إلى المستشفيات، وتحديدا لمرضى غسيل الكلى، لافتا العدوان إلى ان هناك 60 حالة غسيل كلى تنقل بشكل يومي إلى المستشفيات.

إلى ذلك، أكدت ‏مديرية الأمن العام على المواطنين، ضرورة عدم الاقتراب من أي أسلاك كهرباء ملقاة على الطرق بسبب تراكم الثلوج حفاظاً على سلامتهم، ودعت عند مشاهدتها إلى الإبلاغ الفوري عنها للجهات المعنية او عبر رقم الطوارئ الموحد (911) لتقوم الجهات المختصة في الميدان بمتابعتها وإجراء الصيانة اللازمة لها.

فيما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ناصر الرحامنة، إن آليات الأمانة تمكنت من فتح جميع الطرق الرئيسية التي اغلقت بسبب تراكم الثلوج، بينما كانت الاولوية للطرق المؤدية إلى المنشآت الطبية.

وبحسب الرحامنة، فإن العمل جار على فتح بعض الطرق الفرعية التي اغلقت بسبب تراكم الثلوج، مشيرا إلى ان ابرز المعيقات التي واجهت كوادر الأمانة أمس، تعطل عشرات المركبات في الشوارع الرئيسية، والتي استنزفت من الأمانة وآلياتها أوقاتا طويلة لحين سحبها عن الطرق وتقديم المساعدة اللازمة لأصحابها، داعيا المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم وعدم التحرك منها إلا لأسباب طارئة.

وذكرت مصادر مطلعة أن تساقط الثلوج أدى إلى تلف آلاف الأشجار الحرجية، حيث بينت الإحصائيات الأولية تلف نحو 800 شجرة في المدينة الرياضية، فيما دعت الأمانة المواطنين الذين يمتلكون أشجارا تتراكم على أغصانها الثلوج، إلى ضرورة تحريكها لغايات حمايتها قبل تعرضها للسقوط.