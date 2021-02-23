تساقط الثلوج في البترا يغلق الطرق (صور)

حسين كريشان

معان- تسبب تساقط الثلوج بغزارة مساء الثلاثاء، على مدينة البترا إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في المنطقة.

فيما ماتزال كوادر سلطة إقليم البترا تعمل على اعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج في مناطق الطيبة الجنوبية والراجف ودلاغة في لواء البترا.

وقال متصرف لواء البترا منصور علوين، الثلاثاء، إن تراكم الثلوج أغلق الطريق الواصل بين الطيبة وأيل في محافظة معان.

وأضاف علوين، أن سماكة الثلوج في ألوية في المحافظة وصلت إلى 5 سم.

وأعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الثلاثاء، جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي يشهدها الأردن.

ووضعت السلطة جميع كوادرها وآلياتها في حالة تأهب قصوى استعدادا للأحوال الجوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت السلطة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة إلا عند الضرورة القصوى، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير على أسطح المنازل والمناطق المفتوحة بسبب سرعة الرياح العالية.

كما أعلنت السلطة عن استقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرفة الطوارئ الرئيسة 0776545675، 0772386717/ الحي الجنوبي 032150012/ المحمية الأثرية 0799031999

تساقط الثلوج في البترا يغلق الطريق

تساقط الثلوج في البترا يغلق الطريق

تساقط الثلوج في البترا يغلق الطريق