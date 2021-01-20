تساقط الثلوج في دير الكهف بلواء البادية الشمالية الشرقية

البادية الشمالية الشرقية – بدأ تساقط الثلوج في مناطق قضاء دير الكهف، لاسيما في منطقة تل رماح بلواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال مدير قضاء دير الكهف سامر السويد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاربعاء، انه قبل وصول المنخفض الجوي تم التنسيق مع بلدية دير الكهف ووضع خطة طوارىء للتعامل مع المنخفض الجوي بما يضمن السلامة العامة للمواطنين . ولفت الى انه تم تفقد عبارات الطرق وفتحها للحيلولة دون تشكل برك مائية وما ينجم عنها من تعطيل لحركة السير، اضافة للتاكد من توفر المواد التموينية الاساسية وجاهزبة المخابز والعمل على نقل اصحاب المواشي القاطنين بالقرب من مجاري السيول والاودية لمناطق اكثر أمنا، داعيا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر اثناء تنقلهم وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم واسرهم.- (بترا)