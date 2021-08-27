تساقط غزير للأمطار بمعان -(فيديو)

حسين كريشان
معان – شهدت مختلف مناطق محافظة معان تساقطا غزيرا للأمطار اليوم ، خاصة في المناطق الغربية في لواء الشوبك والبترا وقرى النعيمات ، حيث تشكل جريان المياه في الشوارع في بعض المناطق .
#شاهد محافظة #معان تشهد الآن تساقط غزير للمطر بالرغم من تأثر #الأردن بموجة حارة #الغد #فيديو pic.twitter.com/QjU47nCrNe
— جريدة الغد (@AlghadNews) August 27, 2021
وتسببت الأمطار بتشكل سيول جارفة في أودية معان
#فيديو سيول جارفة في أودية #معان
https://t.co/PoFjBAaony #الغد #الأردن pic.twitter.com/KsxiMh8cbw
— جريدة الغد (@AlghadNews) August 27, 2021