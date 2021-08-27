تساقط غزير للأمطار بمعان -(فيديو)

حسين كريشان

معان – شهدت مختلف مناطق محافظة معان تساقطا غزيرا للأمطار اليوم ، خاصة في المناطق الغربية في لواء الشوبك والبترا وقرى النعيمات ، حيث تشكل جريان المياه في الشوارع في بعض المناطق .

وتسببت الأمطار بتشكل سيول جارفة في أودية معان