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تساقط غزير للأمطار بمعان -(فيديو)

منذ 4 ساعات

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حسين كريشان

معان – شهدت مختلف مناطق محافظة معان تساقطا غزيرا للأمطار اليوم ، خاصة في المناطق الغربية في لواء الشوبك والبترا وقرى النعيمات ، حيث تشكل جريان المياه في الشوارع في بعض المناطق .

وتسببت الأمطار بتشكل سيول جارفة في أودية معان

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