تساقط غزير للأمطار والبرد في الرويشد – فيديو

حسين الزيود

المفرق – شهدت مناطق في لواء الرويشد والبادية الشرقية بالصفاوي، الخميس، هطولا غزيرا للأمطار وتساقط البرد .

وقال محافظ المفرق ياسر العدوان أن الرويشد باتجاه الصفاوي شهدت هطول أمطار غزيرة وتساقط برد، فيما عملت الأجهزة المعنية على إغلاق طريق المفرق الرويشد (بغداد الدولي) لوقت قصير نظرا لغزارة الأمطار وحفاظا على سلامة مرتاديه، لافتا إلى أنه تم فتح الطريق بعد فترة من الوقت .

وبين العدوان انه لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات بالأرواح ولم يتم الإبلاغ عن أي انقطاع للتيار الكهربائي.

من جهته قال عضو المجلس المحلي والأمني في الرويشد حسين ثلجي الخالدي أن منطقة الشبيكة شرق الصفاوي باتجاه الاشقف ب 7 كم شهدت تساقطا غزيرا للبرد والأمطار، فيما تشهد الرويشد هطولا غزيرا للأمطار، منوها انه لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات.

وقال رئيس بلدية الصفاوي الدكتور علي الشرفات أن منطقة منشية الخليفة إلى الصفاوي شهدت هطولا غزيرا للأمطار وتساقطا للبرد، لافتا إلى أن آليات البلدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية عملت على إبعاد مياه الأمطار عن مقاطع في طريق بغداد الدولي.