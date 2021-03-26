تسببت بسماع انفجارات قوية في إربد … الأمن يوقف شخصا أطلق مقذوفات نارية من سطح منزله

إربد- أوقفت الأجهزة الأمنية في إربد اليوم الجمعة، شخصاً قام بإطلاق مقذوفات نارية “العاب نارية كبيرة الحجم” من سطح البناية التي يقطنها في الحي الشرقي، مما تسبب بسماع انفجارات قوية في المنطقة.

وكشف مصدر أمني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، بأنه ورد الى عمليات شرطة إربد بلاغاً من مواطنين، تفيد بتكرار سماع دوي انفجارات قوية على مدى اكثر من عشرة أيام في المنطقة الواقعة خلف مدرسة ابو بكر الصديق وخاصة ليل أمس الخميس على الجمعة.

وعلى اثر ذلك قامت الاجهزة الامنية المختصة في شرطة إربد بإجراء مسح أمني شامل للمنطقة، حيث وقع الاشتباه على أحد الاشخاص من سكان نفس المنطقة، الذي اعترف بقيامه بإطلاق مقذوفات نارية “العاب نارية كبيرة الحجم” من سطح البناية التي يقطنها.

وأكد شهود عيان وسكان من المنطقة، أنهم سمعوا وعلى مدى عشرة أيام دوي أصوات انفجارات على فترات متقطعة تزايدت في اليومين الاخيرين وكان أشدها مساء الخميس.

وأكد المصدر الأمني أن التحقيق ما يزال جارياً تمهيداً لإحالة المشتبه به الى الجهات القضائية والادارية المختصة.