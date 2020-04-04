تسجل 1500 وفاة.. أميركا تتصدر العالم في الوفيات اليومية بكورونا

عواصم- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة حوالي 64 ألف إنسان حول العالم، حوالي ثلاثة أرباعها في أوروبا، منذ ظهوره في كانون الأول (ديسمبر).

وفي الإجمال، سجلت 44132 في أوروبا التي تمثل القارة الأكثر تأثرا. وإيطاليا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات في العالم (14681)، تليها إسبانيا (11744)، ثم الولايات المتحدة (7159)، وفرنسا (6507) والمملكة المتحدة (4313).

ومنذ ظهور الفيروس تم رسميا رصد حوالي مليون و200 الف إصابة حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (610846)، و290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا (7325 وفاة في البلدين) و115777 إصابة في آسيا (4124 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

ويرتفع عدد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة الأميركية بصورة كبيرة، فقد سجلت خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، 1500 حالة وفاة إضافيّة في أسوأ حصيلة تسجل في يوم واحد في أي دولة في العالم، 630 منها في نيويورك.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز التي تتولى تسجيل تطورات وإصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغ إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة الى 7406 حالات وفاة.

واستنادا إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يتسبب كوفيد-19 بوفاة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة، والمستشفيات والمراكز الطبية التي تعمل على مدار الساعة.

وأعلنت جامعة القاهرة في بيان أمس إصابة 17 شخصا من العاملين في المعهد القومي المصري للأورام بفيروس كورونا، يتوزعون بين طبيب وممرض وجرى عزلهم.

وقال البيان “قررت جامعة القاهرة فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء (والممرضين)”، موضحا أنّ الهدف “الوقوف على أسباب التقصير إنْ وجدت”.

وسجلت مصر حتى أول من أمس 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.

وأعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس منها 3 لأشخاص مخالطين، لافتا الى ان جميع المصابين كانوا يعملون بمصنع دجاج بمدينة اللد داخل اراضي عام 48، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 205 إصابات.

وفي دولة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، أمس وفاة 3 اسرائيليين جراء إصابتهم بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات إلى 43، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 7589.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس عن تسجيل إصابة 140 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة لترتفع حصيلة الإصابات إلى 2179 والوفيات إلى 29 شخصاً.وفي العراق أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة، مبينة أن الوفيات كانت لحالتين في البصرة والكرخ وأنه جرى تسجيل 33 حالة شفاء.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ 878، والوفيات 56، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 259 حالة.

ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليبلغ العدد الإجمالي 1505 حالات.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أمس، عن تسجيل وفاة جديدة لمقيم من جنسية عربية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 حالات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أمس تسجيل 62 اصابة جديدة بالفيروس ليصل اجمالي عدد الاصابات الى 479 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس كورونا أمس ليبلغ عدد الإصابات المثبتة مخبرياً الى 125 إصابة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس تسجيل 53 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 844 حالة.-(وكالات)