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تسجل 50 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الإمارات

منذ ساعتين
الإمارات

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أبوظبي – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، رصدها 50 حالة إصابة كورونا جديدة وشفاء 4 حالات جديدة من الفيروس.
وذكرت الصحة الإماراتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الحالات الجديدة تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وذكرت أن إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها ارتفع إلى 248 حالة، تماثل منها للشفاء 45 حالة. – – (بترا)

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