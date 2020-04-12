آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

تسجل 758 وفاة جديدة بكورونا في نيويورك

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- أعلن حاكم نيويورك الأمريكية أندريو كومو اليوم الأحد، عن تسجيل 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف للحصيلة اليومية.

وأفاد كوومو، في مؤتمره الصحفي اليومي بارتفاع العدد العام للمتوفين جراء الفيروس في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 758 حالة جديدة ليبلغ مستوى 9385 بعد أن كان 8627 أمس السبت.

ولفت كوومو إلى أن هذه الإحصائية هي الـ6 على التوالي التي تفيد بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في نيويورك تتجاوز الـ700 حالة، الأمر الذي وصفه بـ”المأساوي”.

ويمثل هذا الرقم مع ذلك تراجعا طفيفا في الحصيلة اليومية للوفيات، حيث سبق أن سجلت الولاية 799 حالة الخميس، و777 الجمعة، و783 أمس السبت.- وكالات

مقالات ذات صلة

7 وفيات و429 إصابة جديدة بـ”كورونا” في السعودية

منذ ساعة واحدة

إيطاليا.. تسجيل 431 وفاة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ 3 أسابيع

منذ ساعتين

إنجلترا تسجل 657 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
كورونا ايطاليا

بريطانيا: 5288 إصابة جديدة بكورونا و 746 وفاة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock