تسجيل أسناد قرض لـ”الأردنية للرهن العقاري”

عمان-وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسناد قرض الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بقراره رقم (135/2019) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2019 والبالغة عددها (100,000) مائة ألف سند بقيمة إسمية (1,000) ألف دينار أردني للسند الواحد وبقيمة إجمالية (100,000,000) مائة مليون دينار أردني , بإصدار واحد أو أكثر لآجال حدها الأقصى (15) سنة و ذلك عن طريق العرض غير العام لعدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم (30) شخصا.

وتعمل الشركة على تطوير سوق رأس المال من خلال طرح أسناد قرض في سوق رأس المال المحلي ولآجال مختلفة , مما يتيح للمستثمرين خيارا إضافيا لتنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع أوزان مخاطرهم بشكل أفضل , وذلك لتمكين الشركة من تحقيق غايتها الرئيسية المتمثلة بتطوير وتفعيل سوق التمويل الإسكاني .